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12:46, 18 июня 2024Мир

Польским пограничникам разрешат свободнее пользоваться оружием

Томчик: польские пограничники будут свободнее применять оружие в случае угрозы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские пограничники будут свободнее применять оружие в случае угрозы на границе. Такое заявление сделал заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, передает Rzeczpospolita.

Замминистра отметил, что регламент будет изменен таким образом, «чтобы у солдата никогда не возникало сомнений в применении оружия на границе при защите ее неприкосновенности, при защите собственной жизни или жизни его коллег».

«Солдат имеет право применять оружие на границе. И он его применит. Если кто-то думает иначе, то он просто лжец», — подытожил Томчик.

28 мая неподалеку от деревни Дубиче-Церкевне на границе с Белоруссией на польских солдат напала группа мигрантов, вооруженных камнями, копьем и разбитой бутылкой. Одного солдата ранили ножом.

Позднее выяснилось, что раненый польский военнослужащий не пережил нападение мигранта. В связи с этим польские власти решили изменить регламент использования оружия на границе.

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      Лина Пивоварова
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