Появились кадры с места массового ДТП на российской трассе с 13 пострадавшими

Опубликованы кадры с места массового ДТП в Рязанской области с 13 пострадавшими

В сети появились кадры с места массовой аварии на трассе М5 «Урал» в Рязанской области, в которой пострадали как минимум 13 человек. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна фура, частично оказавшаяся на обочине, а также перевернутый микроавтобус и легковой автомобиль, вылетевшие в кювет. На месте ДТП разлит бензин, разбросано множество обломков и работают медики. У разбитых вдребезги транспортных средств стоят как минимум два автомобиля скорой помощи и работают сотрудники правоохранительных органов.

Авария на федеральной трассе в Рязанской области произошла во вторник, 18 июня. Там столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и два грузовика. По последним данным, врачи не смогли спасти восемь человек, еще как минимум 13 пострадали. Трое из получивших травмы — дети.

Причиной аварии, предварительно, стал выезд автомобиля на встречную полосу. Других подробностей о ситуации не приводилось, на месте в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.