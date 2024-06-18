В России более десяти человек пострадали в массовой аварии с участием грузовиков

«112»: в Рязанской области 7 человек не выжили, еще 13 пострадали в массовом ДТП

В Рязанской области 7 человек не выжили, еще более 10 пострадали в массовой аварии с участием грузовиков. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, авария произошла в Шиловском районе региона. Там столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и два грузовика. Среди пострадавших трое детей — их госпитализировали в Шиловский медцентр.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ДТП и выясняют обстоятельства массовой аварии. Других подробностей о ситуации пока не приводится.

Как впоследствии уточнил ТАСС, авария произошла на трассе М5 «Урал». По информации РИА Новости, пострадали 15 человек.

Ранее во Владимирской области грузовик, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня «Ураган», попал в массовое ДТП. Авария произошла на трассе М-7 «Волга» 31 мая. 61-летний водитель КамАЗа не выдержал дистанции от впереди ехавшего военного грузовика и врезался в него.