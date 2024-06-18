Продюсер оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей

Продюсер Ковалев назвал поддержавших Украину звезд «артистами десятого эшелона»

Продюсер, музыкант и общественный деятель Андрей Ковалев оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей. Его слова приводит издание «Абзац».

Ковалев заявил, что уехавшие из России звезды объединяют свои усилия, так как столкнулись с денежными проблемами. Так он прокомментировал сотрудничество советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле с шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом), а также совместное творчество певицы Монеточки и рэпера Nоize MC (признаны Минюстом иностранными агентами).

«Те огромные гонорары, которые были у них в России, несравнимы с сегодняшними суммами. Их заработки стали на порядок меньше. Теперь их удел — выступать в маленьких пабах. А они привыкли в нашей стране к стадионам. Поэтому, чтобы собрать небольшую площадку, они вынуждены объединять аудитории», — высказался медиаменеджер.

По словам продюсера, раскритиковавшие Россию звезды-релоканты находятся в сложной ситуации, так как за границей они являются «артистами десятого эшелона». При этом при возвращении обратно их привлекут к ответственности за их поведение.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказался о сотрудничестве покинувших Россию музыкантов из группы «Би-2» с Вайкуле.