Путин поднял вопрос о строительстве нового моста в российском регионе

Путин обсудил с Силуановым вопрос строительства моста через реку Лену в Якутии

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о строительстве моста через реку Лену в Якутии. Об этом глава государства заявил во время встречи с главой российского региона Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

Путин рассказал, что в понедельник, 17 июня, обсуждал с министром финансов Антоном Силуановым финансирование такого проекта.

Николаев во время презентации президенту мастер-плана Якутска рассказал, что возведение моста через Лену необходимо, так как обеспечит республике прирост валового продукта на три процента. Помимо этого, проект позволит сократить прямые затраты бюджета на 4,7 миллиарда рублей. Путин кивком головы поддержал главу Якутии в этом вопросе.

Ранее стало известно, что стоимость строительства моста между Сахалином и материком выросла на сотни миллиардов рублей по сравнению с оценкой, сделанной весной 2024 года. На данный момент, по предварительным прогнозам, на возведение переправы потребуется 800-900 миллиардов рублей.