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20:30, 5 июня 2024Экономика

Стоимость строительства моста на Сахалин выросла на сотни миллиардов рублей

Лимаренко: строительство моста на Сахалин обойдется в 800-900 миллиардов рублей

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Стоимость строительства моста между Сахалином и материком выросла на сотни миллиардов рублей относительно оценки, сделанной весной 2024 года. Об этом глава региона Валерий Лимаренко сообщил в интервью РБК.

По словам губернатора Сахалинской области, для начала реализации проекта по строительству моста «важно зайти хотя бы в первую фазу проектирования — обоснование инвестиций». Лимаренко отметил, что на данный момент стоимость строительства, по предварительным оценкам, находится на уровне 800-900 миллиардов рублей. «Я сказал, что тогда, когда делали предпроектные исследования, это было порядка 600-700 миллиардов рублей, сейчас оценки 800-900 [миллиардов], потому что время идет и что-то меняется. Настоящая оценка будет тогда, когда будет проект», — заявил он.

Между тем глава российского региона допустил, что стоимость проекта будет увеличиваться и дальше, «если будет двигаться время вперед». «Вы же знаете, как определяется стоимость: проектируется, определяется стоимость и говорится, что стоимость такая-то с учетом таких-то лет. Все. Значит, можно почитать концессионное соглашение на строительство моста — это не исключается вариант такой. Там будет включена ставка кредитная и время. И стоимость будет, соответственно, уже увеличена на эти параметры. То есть не бывает цифры твердой, как камень, и не меняющейся», — пояснил он.

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Потенциальных подрядчиков на строительство пока нет и переговоры ни с кем не велись. Исполнителя выберут путем конкурса. Лимаренко подчеркнул, что он уверен в реализации проекта, поскольку было принято соответствующее «политическое решение», а также потому, что возведение моста является логичным шагом на фоне развития промышленности.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин. Он добавил, что благодаря его появлению темпы развития региона значительно ускорятся.

Проект строительства мегамоста обсуждается много лет. Возведение перехода рассматривается в двух вариантах — в виде моста или тоннеля.

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      Полина Кислицына
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