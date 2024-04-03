В России могут построить новый мегамост. Где он появится и сколько будет стоить?

Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой частью России

Сахалин нужно связать с материковой частью России, построив мостовой переход. С таким предложением выступил президент страны Владимир Путин.

На встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко глава государства отметил важность этого вопроса.

Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим Владимир Путин президент России

Лимаренко уточнил, что возведение моста будет стоить 300 миллиардов рублей, примерно во столько же обойдется строительство подходов к нему. Губернатор добавил, что возведение моста можно оформить через концессионное соглашение, но подходы — нет, так как «они не окупаются» и будут считаться освоением территории.

Президент, в свою очередь, отметил, что подходы к мосту также могут окупаться, и нужно обратить внимание на развитие прилегающих территорий. «Я как раз хотел сказать, что подходы и развязки там будут стоить дороже, чем мост», — заявил глава государства.

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

В России называли мост на Сахалин «дико дорогим» и нецелесообразным

В ноябре 2020 года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост «дико дорогим». По его словам, мост нужен с точки зрения психологии, но не с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов. Кроме того, он обратил внимание на то, что потребуется выбрать самое узкое место пролива, а до этой точки от Комсомольска-на-Амуре нужно пройти 536 километров «по безлюдной тайге», указал Иванов. Это обойдется дороже, чем сам мост.

Губернатор Сахалинской области между тем отмечал, что для того, чтобы окупить проект, проезд грузов по мосту должен быть платным. В 2021 году он говорил, что стоимость моста вместе с подъездными путями оценивается в 600 миллиардов рублей. По словам главы региона, «несколько бизнесов» готовы были вкладываться и строить мост.

Пройдут годы, 10 или 20 лет, но так или иначе появятся мост или тоннель из Японии в Россию и мост с Сахалина на материк. Как Суэцкий канал, он был предопределен за многие годы до того, как его вырыли Валерий Лимаренко губернатор Сахалинской области

Вопрос о строительстве моста на Сахалин поднимается не первый раз

Впервые инициатива строительства моста из Хабаровского края на Сахалин была озвучена в начале 2000-х. Тогда предлагалось проложить к проливу Невельского железную дорогу, а сам мост должен был стать одновременно автомобильным и железнодорожным. Стоимость проекта оценивалась в 4,5 миллиарда долларов, но он не был реализован. Вопрос о мегастройке снова подняли в 2018-м, тогда проработать идею поручили правительству. Спустя два года, в 2020-м, Кремль снова напомнил о проекте.

В 2020 году Путин говорил, что вопрос реализации проекта не снят с повестки, и мост нужен России, однако отметил его дороговизну. Мост на Сахалин — «дорогая история» не только с точки зрения строительства самого объекта, объяснял президент. По оценке экспертов, наиболее целесообразно расположить его на севере Хабаровского края, где слабо развита дорожная сеть. «И там предстоит работа, стоимость которой сопоставима или даже больше, чем стоимость самого моста», — пояснил Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также отмечал, что строительство моста на Сахалин является неплохой идеей, но денег на тот момент не хватало.