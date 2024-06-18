Путин заявил об открытости России к диалогу по самым сложным вопросам

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по самым сложным вопросам

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил об открытости страны к диалогу по самым сложным вопросам. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно - в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что США и их сателлиты открыто ставят целью нанесение стратегического поражения России. Там делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами спровоцировали.

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

