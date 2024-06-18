Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:40, 18 июня 2024Россия

Путин заявил об открытости России к диалогу по самым сложным вопросам

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по самым сложным вопросам
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил об открытости страны к диалогу по самым сложным вопросам. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно - в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что США и их сателлиты открыто ставят целью нанесение стратегического поражения России. Там делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами спровоцировали.

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет. Это мог быть уникальный «летающий радар» А-50У

      Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

      Путин осудил попытки США навязать глобальную неоколониальную диктатуру двойных стандартов

      Путин заявил об открытости России к диалогу по самым сложным вопросам

      Путин заявил о провале планов Запада сдержать Россию

      Путин пообещал совместно с КНДР развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

      Путин рассказал о попытках КНДР решить разногласия с США

      Путин назвал цель США и их сателлитов в отношении России

      Путин заявил об укреплении суверенитета в сотрудничестве с КНДР

      Путин обвинил США в попытке навязать свой порядок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше