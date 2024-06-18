Раскрыта личность еще одного задержанного по факту отравления салатами в Москве

По делу о массовом отравлении покупными салатами в Москве задержали генерального директора производителя консервированной фасоли Анатолия Шина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, в офисе компании прошли обыски.
Ранее по факту отравления жителей Москвы был задержан и гендир компании по производству готовой еды. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
За последнюю неделю в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, 55 из которых находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. В рамках расследования этого дела было задержано трое человек.