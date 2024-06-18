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12:22, 18 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта личность еще одного задержанного по факту отравления салатами в Москве

По делу об отравлении салатами в Москве задержали гендира производителя фасоли

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По делу о массовом отравлении покупными салатами в Москве задержали генерального директора производителя консервированной фасоли Анатолия Шина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в офисе компании прошли обыски.

Ранее по факту отравления жителей Москвы был задержан и гендир компании по производству готовой еды. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

За последнюю неделю в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, 55 из которых находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. В рамках расследования этого дела было задержано трое человек.

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