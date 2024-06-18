Раскрыта личность одного из задержанных по делу о массовом отравлении в Москве

Среди задержанных по делу о массовом отравлении жителей Москвы покупными салатами оказался генеральный директор компании по производству готовой еды. Его личность раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным собеседника агентства, сейчас с ним проводятся следственные действия.
Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании трех человек в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении покупными салатами в Москве. В настоящее время деятельность их фирм приостановлена.
С 11 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации, уточняет заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.