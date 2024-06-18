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17:16, 18 июня 2024Мир

Раскрыто количество французских истребителей Mirage для передачи Украине

Valeurs Actuelles: Франция сможет передать Украине 6 из 26 истребителей Mirage

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Франция сможет передать Украине лишь шесть истребителей Mirage 2000-5 из имеющихся 26. Об этом со ссылкой на источники во французских военных кругах сообщает журнал Valeurs Actuelles.

«Франция может поставить только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало. Особенно по сравнению с десятками F-16, ожидающих получения украинцами к началу 2025 года», — указывает издание.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон пообещал, что передаст Украине многоцелевые истребители Mirage модификации 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов пока не определено. Также он не уточнил дату поставки.

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      Виктория Кондратьева
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