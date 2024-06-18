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17:41, 18 июня 2024Силовые структуры

Расправившегося с сыном фельдшера российской психбригады признали невменяемым

В Петербурге зарезавший своего сына фельдшер психбригады признан невменяемым

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Петербургский городской суд признал невменяемым 46-летнего фельдшера психбригады Олега Коновка, который расправился с собственным восьмилетним сыном при помощи ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд постановил, что Коновку требуется психиатрическая помощь и поэтому в ближайшее время его отправят в стационар специального типа на принудительное лечение.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, преступление произошло осенью 2023 года в квартире на Софийской. Тогда злоумышленник напал на своего сына и 10 раз ударил его ножом. От полученных ран ребенок не выжил. Позже мужчина признался полицейским, что употреблял мухоморы. По его словам, в день нападения на мальчика он съел сразу шесть грибов и после этого увидел, что у ребенка «демонические глаза».

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали 30-летнего жителя села Бобриково по подозрению в расправе над сожительницей и двумя детьми.

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      Анна Габай
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