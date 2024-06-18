Рэперша Megan Thee Stallion спела на публике в прозрачном боди

Рэперша Меган Джовон Рут Пит спела на публике в желто-оранжевом боди с вырезами

Рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, спела на публике в прозрачном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

29-летняя исполнительница вышла на сцену в желто-оранжевом боди, декорированном бахромой, с многочисленными вырезами в области живота. Звезда надела неоновые сапоги на каблуках и колготки в сетку. Кроме того, она распустила пышные кудрявые волосы и нанесла макияж в ярких тонах.

В апреле рэперша Megan Thee Stallion снялась обнаженной для журнала. На кадрах она предстала перед камерой без одежды, в том числе позируя в воде и на прибрежных камнях.