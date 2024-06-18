Россиян предупредили об опасности домашних консервов и закруток

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не покупать консервы с рук

Россиянам не рекомендуется покупать домашние консервы и закрутки с рук на рынке из-за опасности ботулизма. Об этом предупредил Роспотребнадзор, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале службы.

Домашняя консервация может быть опасна, если ее изготовили из продуктов с признаками порчи и гнили. Одним из признаков ботулизма будет вздувшаяся банка, предупредили в Роспотребнадзоре. При этом закрутка может выглядеть нормально, но и это не исключает опасности для потребителя.

«Им [ботулизмом] часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни», — пояснили в Роспотребнадзоре, уточнив, что внешний вид, вкус и запах продуктов может не измениться и не вызывать подозрений.

Россиян призвали обращаться к врачу при первых симптомах недомогания после употребления домашних консервов.

По последним данным на 18 июня 2024 года, в нескольких регионах России зафиксировали 169 случаев ботулизма. Причиной отравления россиян стала консервированная фасоль из салатов сервисов доставки. Сейчас продажа этой продукции приостановлена.