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08:00, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли главную причину импотенции

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал стресс главной причиной импотенции. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл основную причину эректильной дисфункции, доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи гостья программы на вопрос о том, действительно ли стресс является главной причиной импотенции, ответила отрицательно. Медик не согласился с утверждением девушки. «В процентном соотношении именно стрессы влекут неуверенность в себе и вот эту временную эректильную дисфункцию. Так что ответ неправильный», — сказал специалист.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что щавель является продуктом, защищающим мужчин от импотенции.

До этого Мясников заявил, что прием лекарств от гипертонии может вызывать импотенцию. Препаратами, провоцирующими эректильную дисфункцию, доктор, в частности, назвал мочегонные лекарства и бета-блокаторы.

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      Олег Давыдов
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