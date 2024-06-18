Россиянам раскрыли главную причину импотенции

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал стресс главной причиной импотенции. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл основную причину эректильной дисфункции, доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи гостья программы на вопрос о том, действительно ли стресс является главной причиной импотенции, ответила отрицательно. Медик не согласился с утверждением девушки. «В процентном соотношении именно стрессы влекут неуверенность в себе и вот эту временную эректильную дисфункцию. Так что ответ неправильный», — сказал специалист.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что щавель является продуктом, защищающим мужчин от импотенции.

До этого Мясников заявил, что прием лекарств от гипертонии может вызывать импотенцию. Препаратами, провоцирующими эректильную дисфункцию, доктор, в частности, назвал мочегонные лекарства и бета-блокаторы.