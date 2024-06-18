Россиянин прострелил ногу знакомому ради отправки в зону СВО

В Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради отправки в зону СВО

В Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради того, чтобы попасть в колонию, а оттуда отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, россиянин в последние два года жил в лесной избе у озера. У него отсутствовали прописка и регистрация, на работу его не брали. В связи с этим мужчине дважды отказывали в заключении контракта с Минобороны.

В начале 2024 года житель Томской области придумал, как оказаться на передовой. К нему в гости приехал знакомый, чтобы уладить конфликт с их общим другом. Мужчины поспорили, затем помирились, после этого вместе выпили. Пьяный россиянин признался приятелю, что мечтает уехать на спецоперацию. Визитер со смехом отреагировал на подобную идею. Тогда хозяин избушки достал ружье, направил в голову гостю и объявил, что тот станет его «билетом на СВО».

Приятель в последний момент сумел отвести ствол ружья, и пуля попала ему в бедро.

Житель Томской области впоследствии утверждал, что специально метил в ногу и выбирал место для нанесения минимальных повреждений. О случившемся он поведал друзьям. Пострадавшего увезли в больницу, стрелявшего задержали.

На суде мужчина во всем сознался и повторил, что его целью было попасть на фронт. Его приговорили к двум годам условно. Суд счел смягчающим обстоятельством желание подсудимого поехать в зону СВО.

В июне томич опубликовал в своих соцсетях фото оборудованного блиндажа, а также свои фотографии в военной форме и с оружием в руках.

Ранее сообщалось, что мать участника СВО обвинила чиновников из Краснодарского края в попытке лишить ее российского гражданства.