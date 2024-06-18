Россиянка пожаловалась на условия в лагере для вывезенных из Белгородской области детей

Россиянка пожаловалась на условия в лагере «Дубки» для белгородских детей

Условия в лагере «Дубки», где разместили вывезенных из Белгородской области детей, не подходят для проживания. Об этом на условиях анонимности заявила подписчица Telegram-канала «Белгород №1».

По ее словам, белгородские дети хотят домой из-за ужасных условий в лагере. «Все очень старое, еще времен СССР», — сообщила она каналу. В частности, дети жалуются на то, что душ расположен за километр от жилого корпуса, а при его использовании приходится долго ждать слива холодной воды. Также дети жалуются на условия в туалете — там плохо работает слив, а в потолке — дыры.

Корпуса, где поселили детей, также имеют множество недостатков: в комнате девочек отвалилась часть двери, из шкафов торчат гвозди, а входная дверь не закрывается. Кроме того, некоторые окна разбиты и заклеены скотчем. Из-за этого в комнате возникает сквозняк, и, как заявила россиянка, половина детей уже пожаловались на боль в горле.

В январе 2024 года глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что более двух тысяч детей вывезли на отдых в регионы России после новогодних обстрелов Белгорода.