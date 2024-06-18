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11:36, 18 июня 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фото: @beautifull_cabincrews / @lizsaushkina

Бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в темно-синем пиджаке и голубом платье. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Прекрасная девушка», «Великолепная», «Красивая дама», «Милая», «Красавица», — написали они.

Ранее стюардессы авиакомпании Air New Zealand облили пассажирку горячим кофе во время турбулентности. Уточняется, что тряска началась, когда самолет выполнял рейс из Веллингтона в Квинстаун. Пассажирка получила ожоги, в результате чего у нее образовались волдыри.

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      Фариза Бацазова
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