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20:52, 18 июня 2024Экономика

Российские ретейлеры заявили об отсутствии на полках зараженной ботулизмом фасоли

АКОРТ: зараженной ботулизмом фасоли нет в магазинах крупных ретейлеров

Фото: Melissa Walker Horn / Unsplash

На полках крупных российских торговых сетей нет зараженной ботулизмом фасоли. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

По данным организации, продукция производителя, которая вызвала массовые отравления россиян в нескольких регионах, отсутствует в торговых точках и интернет-магазинах сетей — членов АКОРТ. Глава ассоциации также добавил, что ретейлеры не фиксируют жалоб на отравление со стороны потребителей.

Караваев подчеркнул, что все товары, попадающие на полки магазинов, включая готовые блюда и консервированные продукты, постоянно проходят многоступенчатый контроль качества, включающий в себя лабораторные проверки. Таким образом, риски покупки некачественных продуктов в крупных сетевых магазинах минимальны. Председатель президиума отметил, что в АКОРТ ожидают результатов расследования, а также готовы принять дополнительные меры, чтобы обезопасить покупателей.

Подтвержденные случаи ботулизма были выявлены в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. Причиной отравления десятков россиян стала консервированная фасоль, которая входила в состав салата. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров назвал вспышку заболевания в России крупнейшей в истории. По состоянию на 18 июня в четырех регионах России выявлено 169 случаев ботулизма.

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