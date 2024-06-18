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14:22, 18 июня 2024Экономика

Рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке оценили

Путин: тарифы на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по России

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что рост тарифов в 2022 году планировался в соответствии с темпами увеличения потребительских цен в стране. Однако инфляция оказалась в три раза больше в сравнении с целевым показателем — 12 против 4 процентов.

На этом фоне, как отметил президент, темпы роста тарифов на Дальнем Востоке оказались кратно выше в сравнении со среднероссийскими показателями. «Тарифы (на электроэнергию — прим. «Ленты.ру») выросли на Дальнем Востоке в два раза почти что больше, чем в среднем по стране», — резюмировал Путин на встрече с местными жителями.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении Минэнерго перевести россиян на тарифы коммерческих предприятий. На этом фоне эксперты предупредили граждан о возможном повышении стоимости подобных услуг.

До этого в правительстве хотели перевести россиян на дифференцированные тарифы, чтобы домохозяйства с высоким уровнем потребления платили за электричество больше. Однако, как уточнила газета «Ведомости», подобные попытки оказались безуспешными.

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