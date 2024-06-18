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01:31, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Rutube пропал из App Store

Видеохостинг Rutube изучает причины пропажи из App Store

Фото: Unsplash

Приложение Rutube временно заблокировано в App Store. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме», — сообщили в видеохостинге.

До этого сообщалось, что приложение Rutube пропало из App Store. При этом в GooglePlay оно оставалось доступным.

Ранее в App Store снова появилось приложение «Тинькофф». Оно пропало из App Store и Google Play после того, как банк попал под санкции Евросоюза и США. Вместе с ним исчезли приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие сервисы организации.

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      Марина Совина
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