Rutube пропал из App Store

Видеохостинг Rutube изучает причины пропажи из App Store

Приложение Rutube временно заблокировано в App Store. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме», — сообщили в видеохостинге.

До этого сообщалось, что приложение Rutube пропало из App Store. При этом в GooglePlay оно оставалось доступным.

Ранее в App Store снова появилось приложение «Тинькофф». Оно пропало из App Store и Google Play после того, как банк попал под санкции Евросоюза и США. Вместе с ним исчезли приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие сервисы организации.