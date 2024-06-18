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13:37, 18 июня 2024Экономика

Санкции против Мосбиржи назвали катастрофой для экономики

Экс-министр экономики Нечаев: санкции против Мосбиржи обернутся катастрофой

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Санкции против Мосбиржи обернутся катастрофой. Так новые ограничения со стороны американского Минфина назвал первый министр экономики России Андрей Нечаев, его слова приводит RTVI.

По мнению бывшего чиновника, если с завтрашнего дня в стране прекратятся любые валютные операции, когда это делали банки как расчетные центры, это сильно отразится на экономике, производителях, которые поставляют свою продукцию за рубеж, и бизнесе, который занимается импортом товаров.

«Для экономики это будет катастрофа. Для импортеров, для экспортеров. Обычным гражданам, если запретят владение валютой и дальше предложат ее продать по какому-то бросовому курсу, тогда это будут просто прямые убытки, близкие к ограблению», — предположил Нечаев.

Минфин США ввел блокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня. Площадка вскоре объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Россияне продолжат иметь возможность покупать и продавать валюту через банки — курсы будут определять с помощью банковской отчетности и информации от цифровых платформ внебиржевых торгов, отметили в Центробанке.

При этом ограничения не оказывают влияния на объем валюты, поступающей в Россию от экспорта. Блокирующие санкции американского Минфина не повлияют также на спрос на доллары и евро для оплаты импорта. Курс отечественной валюты определяется балансом спроса и предложения, он не зависит от торговой площадки, и он останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета. Биржевая торговля не является необходимостью для конвертируемости и свободного обращения рубля, добавили в ЦБ.

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