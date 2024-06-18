Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 18 июня 2024Мир

Шольц отказался от приключений на Украине

Шольц: Германия не намерена идти на «приключения» в украинском конфликте
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Германия продолжит вести взвешенную политику по украинскому конфликту и не намерена идти на «приключения». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Все те, кто по праву беспокоится из-за таких серьезных конфликтов, могут быть уверены, что нечего опасаться каких-то приключений со стороны германской политики», — заявил Шольц.

Канцлер Германии заверил, что «благоразумие продолжит отличать политику», которую проводит возглавляемое им правительство. По словам Шольца, действия немецких властей направлены на обеспечение безопасности Европы и на то, «чтобы Украина могла защищать свою независимость».

Шольц также призвал «никогда не терять из виду и перспективу снова сделать возможными безопасность и сплоченность в Европе». Он добавил, что прошедшая в Швейцарии мирная конференция по Украине является «только первым маленьким шагом», из которого необходимо «обязательно сделать большее».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

      Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

      Шольц отказался от приключений на Украине

      Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

      Хирург назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом «Оземпика»

      МИД Швеции вызвал посла России

      «Волга» в российском городе ушла под воду

      Путин назвал своих любимых композиторов

      Медведев заявил о планах развивать производство вертолета Ка-52М

      В Казахстане оценили опыт нахождения в составе СССР и Российской империи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше