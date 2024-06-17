Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: правительство довольно саммитом по Украине

Власти Германии остались довольны швейцарским саммитом по Украине, прошедшем в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Для начала правительство ФРГ очень довольно этой мирной конференцией. Это первый важный шаг на долгом тернистом пути к миру для Украины», — отметил пресс-секретарь.

Хебештрайт заявил, что саммит проложил дорогу «не к навязанному миру», а к «миру, каким он может быть на основе международного права и Устава ООН».

По словам представителя кабмина, многие страны Глобального Юга отказались подписывать итоговый документ «по принципиальным соображениям», согласно которым Россия должна присутствовать на обсуждении урегулирования украинского конфликта. Хебештрайт добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе швейцарского саммита намекнул на возможность участия России в следующей конференции по Украине.

15 июня Шольц заявил, что без участия России невозможно достичь мира на Украине.