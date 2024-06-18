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19:31, 18 июня 2024Силовые структуры

Силовики задержали привязавшую себя веревками к кресту на российском кладбище художницу

В Петербурге задержали художницу Пантелееву, привязавшую себя веревками к кресту

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала художницу Анну Пантелееву, которая привязала себя веревками к кресту на Большеохтинском кладбище ради эффектного фото. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ. Пантелеевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Художница планировала бежать за границу и даже объявила сбор средств на билеты, но ее успели задержать.

Ранее сообщалось, что после фотосессии на кладбище Пантелеевой начали поступать угрозы.

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