Силовики задержали привязавшую себя веревками к кресту на российском кладбище художницу

В Петербурге задержали художницу Пантелееву, привязавшую себя веревками к кресту

В Санкт-Петербурге полиция задержала художницу Анну Пантелееву, которая привязала себя веревками к кресту на Большеохтинском кладбище ради эффектного фото. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ. Пантелеевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Художница планировала бежать за границу и даже объявила сбор средств на билеты, но ее успели задержать.

Ранее сообщалось, что после фотосессии на кладбище Пантелеевой начали поступать угрозы.