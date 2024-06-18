Склонявший детей к суициду участник СВО рассказал о штурмах под детские песни

Склонявший детей к суициду Глазов рассказал, что ходил в бой под детские песни

Ушедший на спецоперацию бывший куратор игры «Синий кит» Александр Глазов, склонявший детей к суициду и признанный судом виновным, ходил в бой под детские песни. Об этом он рассказал в интервью порталу «Регнум».

По словам участника спецоперации, иногда ему приходилось заставлять себя идти на штурм украинских позиций, и тогда ему помогала песня из мультфильма «Крошка Енот».

«[Пел во время штурма] детские [песни]. Например, из мультика про Енота: "От улыбки хмурый день светлей". Когда ее пел, страх сразу уходил», — заявил Глазов. Также он рассказал, что советовал делать то же самое и своим сослуживцам. На уточняющий вопрос интервьюера Глазов сообщил, что пел эту песню, одновременно стреляя из автомата.

В стрессовой ситуации нужно думать о чем-нибудь приятном Александр Глазов

Глазов был приговорен к шести годам лишения свободы по части 2 статьи 110 УК за склонение подростков к самоубийству. Из колонии он записался в частную военную компанию «Вагнер», отслужил по контракту и после возвращения из зоны боевых действий дал в школе урок на тему «С чего начинается патриотизм?».