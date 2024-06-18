Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 18 июня 2024Экономика

Составлен рейтинг лучших компактных автомобилей с пробегом

Ford Fiesta назвали лучшим подержанным хэтчбеком

Фото: Sue Thatcher / Shutterstock / Fotodom

Хэтчбеки Ford Fiesta, Skoda Fabia и Volkswagen Polo вошли в тройку лучших подержанных компактных автомобилей стоимостью ниже 10 тысяч фунтов стерлингов (1 103 500 рублей). Их рейтинг составили аналитики британского издания Whatcar.com.

Авторы рейтинга отметили хорошую управляемость и надежный двигатель Ford Fiesta. Однако есть и минусы: салон оказался менее просторным, чем у конкурентов, а отделка выполнена дешевым пластиком. Как пишет издание Autonews, в России модель этой машины 2019 года с пробегом 100 тысяч километров можно приобрести за 1,2 миллиона рублей.

Чешский хэтчбек Skoda Fabia похвалили за комфортный и просторный салон, хорошую управляемость и удобную мультимедийную систему. Однако эксперты остались недовольны его системами безопасности и некомфортной ездой на низких скоростях. В России Skoda Fabia 2014 года с пробегом 155 тысяч километров стоит 715 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Цены на китайские машины в России резко снижаются. Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
Цены на китайские машины в России резко снижаются.Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
15 апреля 2024
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года: топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года:топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
13 июня 2024

Сильными сторонами хэтчбека Volkswagen Polo назвали шумоизоляцию и просторный салон, однако есть вопросы к надежности машины и ее небезупречному мотору. В Москве Volkswagen Polo 2021 года выпуска с пробегом 31 тысяча километров продается за 1,6 миллиона рублей.

Также в рейтинг включили такие автомобили, как Suzuki Swift, Dacia Sandero, Honda Jazz, Mini Hatch, Seat Ibiza, Renault Clio и Toyota Yaris.

В России по итогам первых четырех месяцев 2024 года самой востребованной машиной с пробегом стала Lada-2107. В январе-апреле ее перепродали почти 40 тысяч раз. Кроме того, очень популярна еще одна российская модель — хэтчбек Lada-2114 «Самара-2», которую перепродали больше 38 тысяч раз. В тройку лидеров также попал автомобиль Kia Rio (34,7 тысячи сделок).

В Национальном автомобильном союзе заявили, что автомобили с пробегом в РФ уже подорожали на 10-30 процентов и их цены продолжат расти. Подержанные автомобили стоят все больше из-за повышения утилизационного сбора.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?

      Дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на лето

      Звезда «Универа» высказался о конфликте с Инстасамкой

      ОСАГО решили убрать из списка обязательных документов при регистрации авто

      Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступлению

      Бывшего главу «Автодора» осудили на 12 лет и взыскали миллиард рублей

      Рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке оценили

      Москвичам пообещали похолодание

      Рогов заявил о полном выведении ДнепроГЭС из строя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше