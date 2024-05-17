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15:57, 17 мая 2024Экономика

Подержанным автомобилям в России предрекли дальнейшее подорожание

Шапарин: автомобили с пробегом в РФ подорожали на 10-30 % и продолжат дорожать
СюжетКурс доллара:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автомобили с пробегом в стране подорожали на 10-30 процентов, и их цены продолжат расти. Такую судьбу для вторичного рынка машин в России предрек вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, б/у автомобили дорожают из-за повышения утилизационного сбора, который приводит к росту стоимости новых машин. Россияне не могут позволить себе автомобиль из салона «из-за регулярных изменений правил игры», поэтому идут на вторичный рынок. Цены продолжат расти, так как в дальнейшем обсуждается возможное увеличение утилизационного сбора.

«Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания, поэтому такие скачки мы и наблюдаем. Ситуация довольно сложная, так как люди еще не понимают, что будет с валютным курсом. А цена на автомобили напрямую зависит от курса валют. Люди видят колебания доллара, евро. Евро в апреле улетал за 100 рублей, люди же это видят», — пояснил он.

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Самыми популярными машинами на рынке стали российские Lada, выпущенные после 2012 года, а также Hyundai Solaris и Kia Rio — те машины, что некогда продавались большими тиражами, заявил Шапарин.

По данным «Автостата», самым популярным подержанным автомобилем с начала 2024 года стала Lada 2107. Эту модель перепродали в общей сложности 39,3 тысячи раз. На втором месте хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» с 38,2 тысячи перепроданных экземпляров. В топ-5 рейтинга также вошел автомобиль Kia Rio (34,7 тысячи сделок), Hyundai Solaris и Ford Focus (33,9 и 32,4 тысячи единиц соответственно).

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      Вячеслав Агапов
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