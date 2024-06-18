США пообещали Израилю снять ограничения на поставки оружия

Нетаньяху: США работают над отменой ограничений на поставки оружия Израилю

США пообещали отменить ограничения на поставки американского оружия Тель-Авиву. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

По словам Нетяньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил его, что администрация президента США Джо Байдена работает «день и ночь», чтобы снять ограничения на отправку вооружений.

Премьер Израиля выразил надежду, что США действительно готовятся к возобновлению поставок оружия, и добавил, что «так и должно быть». По его словам, «немыслимо, чтобы в последние несколько месяцев администрация [США] отказывала Израилю в поставках оружия и боеприпасов».

Нетаньяху также призвал США предоставить необходимые средства, чтобы Израиль «закончил работу гораздо быстрее».

8 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю в связи с наступлением ЦАХАЛ в Рафахе.