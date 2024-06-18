Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:09, 18 июня 2024Забота о себе

Стало известно об опасности колбасных изделий для здоровья

Нутрициолог Соломатина: регулярное употребление колбасных изделий вызывает рак

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Регулярное употребление колбасных изделий, сосисок и бекона может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказала врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, данная группа продуктов может привести к возникновению рака. Особенно опасным для здоровья она назвала употребление копченого и пожаренного на огне мяса.

«В случае потребления мяса, особенно красного, риски заболевания возрастают, так как в процессе переработки этого мяса возникают определенные вещества, которые могут приводить и к раку кишечника, и к раку поджелудочной железы. Ну и дальше по цепочке — рак предстательной железы, рак молочной железы у женщин и так далее», — сообщила врач.

Соломатина напомнила, что в колбасных изделиях содержится много соли, большое количество которой способно вызывать рак желудка. Диетолог добавила, что регулярное потребление 50 граммов такой продукции в день также увеличивает риск возникновения онкологии.

В заключение диетолог призвала сократить количество мяса в рационе, разбавив его индейкой, курицей или рыбой.

Прежде нутрициолог Роб Хобсон опроверг миф о вреде шаурмы. По его словам, домашний вариант данного блюда вполне может быть не только вкусным, но и полезным для здоровья.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

      51-летняя топ-модель в оголяющем грудь платье попала на обложку глянца

      В российском городе ураганом снесло крышу здания

      В Грузии введут штрафы за пропаганду ЛГБТ

      Стало известно об опасности колбасных изделий для здоровья

      Маск назвал известное американское СМИ пропагандистской машиной

      Мобилизованного россиянина приговорили к пяти годам колонии за самоволку

      Пассажир нашел в еде в самолете кусок металла

      Выжившая после ботулизма россиянка восстановила хронологию болезни

      Жену миллионера посадили в тюрьму на 15 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше