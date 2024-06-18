Стало известно об опасности колбасных изделий для здоровья

Нутрициолог Соломатина: регулярное употребление колбасных изделий вызывает рак

Регулярное употребление колбасных изделий, сосисок и бекона может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказала врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, данная группа продуктов может привести к возникновению рака. Особенно опасным для здоровья она назвала употребление копченого и пожаренного на огне мяса.

«В случае потребления мяса, особенно красного, риски заболевания возрастают, так как в процессе переработки этого мяса возникают определенные вещества, которые могут приводить и к раку кишечника, и к раку поджелудочной железы. Ну и дальше по цепочке — рак предстательной железы, рак молочной железы у женщин и так далее», — сообщила врач.

Соломатина напомнила, что в колбасных изделиях содержится много соли, большое количество которой способно вызывать рак желудка. Диетолог добавила, что регулярное потребление 50 граммов такой продукции в день также увеличивает риск возникновения онкологии.

В заключение диетолог призвала сократить количество мяса в рационе, разбавив его индейкой, курицей или рыбой.

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