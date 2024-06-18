Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 18 июня 2024Экономика

Столица Финляндии потеряла миллионы евро из-за пустующего жилья

Хельсинки теряет миллион евро ежемесячно из-за пустующего жилья

Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Globallookpress.com

Столица Финляндии Хельсинки теряет миллионы евро из-за пустующих квартир. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

У крупнейшего в стране арендодателя Heka возникли проблемы со сдачей квартир в Хельсинки. У компании скопился большой запас свободного жилья в столице. Всего Heka сдает в аренду 54,5 тысячи квартир, из которых на данный момент пустуют 1,5-2 тысячи. Кроме того, у компании есть десятки отремонтированных объектов, в которых никто не жил до двух лет.

По словам менеджера по работе с клиентами Heka Пяйви Йокинена, практически весь доход компании поступает от арендной платы. Из-за нехватки жильцов ежемесячные убытки арендодателя составляют примерно миллион евро.

При этом отбором жильцов занимается не сама компания, а Жилищное агентство Хельсинки. В первую очередь возможность снять квартиру предоставляют бездомным и другим заявителям с низким доходом. Heka взимает с них за проживание сумму, которая позволит покрыть расходы на проживание.

Эксперты считают, что проблемы со сдачей квартир возникли из-за неэффективной работы жилищного агентства. Несмотря на множество пустующих квартир, около 10 тысяч человек ожидают ответ на заявление о предоставлении жилья в городе.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассмотрят возможность экспроприировать задним числом недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

      Назван срок стабилизации цен на жилье в России

      Раскрыты сроки выхода новой версии Windows 11

      МОК установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду для россиян в нейтральном статусе

      Италия опровергла обсуждение ядерного оружия в НАТО

      Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищении 88 миллионов гривен

      Раскрыты сроки открытия дилерского центра Lada в ОАЭ

      Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

      Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

      В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше