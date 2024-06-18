Столица Финляндии потеряла миллионы евро из-за пустующего жилья

Хельсинки теряет миллион евро ежемесячно из-за пустующего жилья

Столица Финляндии Хельсинки теряет миллионы евро из-за пустующих квартир. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

У крупнейшего в стране арендодателя Heka возникли проблемы со сдачей квартир в Хельсинки. У компании скопился большой запас свободного жилья в столице. Всего Heka сдает в аренду 54,5 тысячи квартир, из которых на данный момент пустуют 1,5-2 тысячи. Кроме того, у компании есть десятки отремонтированных объектов, в которых никто не жил до двух лет.

По словам менеджера по работе с клиентами Heka Пяйви Йокинена, практически весь доход компании поступает от арендной платы. Из-за нехватки жильцов ежемесячные убытки арендодателя составляют примерно миллион евро.

При этом отбором жильцов занимается не сама компания, а Жилищное агентство Хельсинки. В первую очередь возможность снять квартиру предоставляют бездомным и другим заявителям с низким доходом. Heka взимает с них за проживание сумму, которая позволит покрыть расходы на проживание.

Эксперты считают, что проблемы со сдачей квартир возникли из-за неэффективной работы жилищного агентства. Несмотря на множество пустующих квартир, около 10 тысяч человек ожидают ответ на заявление о предоставлении жилья в городе.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассмотрят возможность экспроприировать задним числом недвижимость, принадлежащую гражданам России.