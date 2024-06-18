Столицу Северной Кореи украсили российскими флагами в честь визита Путина

Улицы Пхеньяна украсили флагами России в преддверии визита Путина

Улицы северокорейской столицы Пхеньяна в преддверии визита президента Владимира Путина украсили флагами России и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту и по пути следования российская делегация в Северной Корее будет встречать баннеры с надписями: «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность» и «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Путина!» на русском и корейском языках.

18 июня президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНДР Ким Чен Ына посетит Северную Корею. После этой поездки, 19 июня российский лидер планирует выдвинуться во Вьетнам.

Владимир Путин принял предложение МИД России и распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР в рамках официального визита.