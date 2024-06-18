Туристка упала со смотровой площадки в Сочи из-за селфи и не выжила

«ЧП Сочи»: туристка упала со смотровой площадки в Сочи и не выжила

В Сочи туристка упала со смотровой площадки при попытке сделать селфи и не смогла выжить. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Несчастный случай произошел в тисо-самшитовой роще на горе Ахун 17 июня. Уточняется, что женщина зашла за ограждение ради снимка и упала с верхней тропы. Приехавшие на место медики констатировали, что она не дышит.

Ранее канадский турист, отдыхавший в Таиланде с девушкой, выпал из движущегося поезда и не выжил. Предполагается, что он упал с поезда и ударился о бетонную платформу, угодив под состав.