Украинская фехтовальщица отказалась от рукопожатия с родившейся в России соперницей

Украинская фехтовальщица Кривицкая отказалась жать руку сопернице из России

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась жать руку родившейся в России Майе Гучмазовой, в настоящий момент представляющей Грузию. Об этом сообщается в Telegram-канале «СпоRT».

Инцидент произошел на чемпионате Европы, проходящем в швейцарском Базеле. Кривицкая одержала победу со счетом 15:9, а после отказалась от рукопожатия с соперницей. Гучмазова осталась недовольна поведением украинки.

Гучмазовой 33 года, она родилась во Владикавказе. Спортсменка сменила гражданство в 2017 году, перейдя под грузинский флаг.

Летом 2023 года другая украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от обязательного жеста, однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого, по регламенту, схватка не могла считаться завершенной. В итоге Смирнова ушла с помоста, не дождавшись Харлан, которую позже дисквалифицировали.

Позднее Международный олимпийский комитет дал Харлан право выступить на Играх-2024, а Международная федерация фехтования отменила ее отстранение, предоставив ей возможность выступить в командном турнире. Кроме того, федерация отменила обязательные рукопожатия после поединков.