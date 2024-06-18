Украинцы осудили Адель из-за платья от российского дизайнера

Украинцы осудили британскую певицу Адель за выход в свет в платье, созданном Домом моды покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница вышла в упомянутом наряде на сцену во время концерта в Лас-Вегасе, США. Представители бренда рассказали, что мастера под руководством дочери кутюрье, креативного директора Галины Юдашкиной, трудились над платьем исполнительницы в течение двух месяцев. При этом стилист Адель озвучил дизайнерам главное условие — наряд должен быть выполнен в черном цвете.

Пользователи сети не оценили выбор знаменитости, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Она шутит?», «Адель, не надо покупать платья у российских брендов», «Не ожидала от нее», «Не стоит сейчас рекламировать российские марки», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину. Авторство скульптуры принадлежит народному художнику России Андрею Ковальчуку — вместе с дизайнером он служил в армии в начале 1980-х годов.