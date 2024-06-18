В Госдуме предложили утвердить отчет об исполнении российского бюджета

Комитет ГД рекомендовал утвердить отчет об исполнении бюджета за 2023 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам утвердить инициированный правительством РФ отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Проголосовать в одном чтении парламентариям предложат за документ с доходами в 29,12 триллиона рублей и расходами в 32,35 триллиона. Таким образом, дефицит главного финансового документа страны, как и сообщалось ранее, достиг в прошлом году 1,9 процента ВВП, или 3,23 триллиона рублей.

Исполнение российского бюджета в 2023 году составило 98,2 процента, что стало «самым лучшим показателем», рассказал в марте премьер-министру Михаилу Мишустину руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Доходы бюджета РФ по итогам января-марта текущего года выросли почти в полтора раза (на 45,5 процента), а размер дефицита сократился более чем втрое, до 983 миллиардов рублей.