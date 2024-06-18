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11:54, 18 июня 2024Экономика

В Госдуме предложили утвердить отчет об исполнении российского бюджета

Комитет ГД рекомендовал утвердить отчет об исполнении бюджета за 2023 год

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам утвердить инициированный правительством РФ отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Проголосовать в одном чтении парламентариям предложат за документ с доходами в 29,12 триллиона рублей и расходами в 32,35 триллиона. Таким образом, дефицит главного финансового документа страны, как и сообщалось ранее, достиг в прошлом году 1,9 процента ВВП, или 3,23 триллиона рублей.

Исполнение российского бюджета в 2023 году составило 98,2 процента, что стало «самым лучшим показателем», рассказал в марте премьер-министру Михаилу Мишустину руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Доходы бюджета РФ по итогам января-марта текущего года выросли почти в полтора раза (на 45,5 процента), а размер дефицита сократился более чем втрое, до 983 миллиардов рублей.

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      Дмитрий Воронин
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