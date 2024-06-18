В Грузии введут штрафы за пропаганду ЛГБТ

В Грузии введут штрафы до $2 тыс. за пропаганду ЛГБТ

В Грузии введут штрафы за рекламу операций по смене пола и пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Наиболее высокие штрафы до двух тысяч долларов планируется ввести для педагогов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Сообщается, что парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов, которые вводят административную ответственность за пропаганду нетрадиционных гендерных идентичностей и однополых отношений в виде штрафа до 870 долларов. В случае, если аудиторией такой пропаганды могут стать несовершеннолетние штраф за правонарушение может достичь одной тысячи долларов.

Максимальный размер штрафа в 1,7 тысячу долларов за совершение подобных правонарушений могут назначить сотрудникам школ, детсадов, профучилищ и вузов.

4 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что правящая партия «Грузинская мечта» подготовила пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола. Соответствующие поправки собираются внести в конституцию республики.