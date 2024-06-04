Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и смене пола.
Правящая партия намерена внести соответствующие поправки в конституцию республики. Пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» состоит из одного основного одноименного документа и 18 вытекающих из него, которыми вносятся изменения в различные нормативные акты.
По словам Папуашвили, инициированные изменения в законодательство пользуются полной поддержкой общества.
Хочу подчеркнуть, что во время процесса всенародного рассмотрения мы увидели полную поддержку со стороны граждан, также проведенная 17 мая масштабная акция фактически была народным референдумом в поддержку этого закона
В Грузии могут запретить гей-парады, однополые браки и операции по смене пола
Пакет законопроектов предполагает запрет на регистрацию однополых браков; усыновление несовершеннолетних детей лицами, изменившим пол или имеющими нетрадиционную ориентацию; указание в официальных документах пола, отличающегося от биологического; операций по смене пола.
В образовательных учреждениях будет запрещена пропаганда ЛГБТ и популяризация инцестов. «В частности, способствовать распространению такой информации, которая направлена на принадлежность человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста», — подчеркнул спикер парламента.
Вещателям запретят показывать в эфире однополые сцены и рекламу подобного содержания.
Будет недопустимо распространение вещателем в своем эфире такой информации, которая касается принадлежности человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста
Кроме того, поправки запрещают публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ, в компаниях нельзя будет оформлять трудовые соглашения, игнорирующие биологический пол сотрудников.
Законодательные поправки будут окончательно приняты осенью, отметил Папуашвили.
В Грузии ранее вступил в силу закон об иноагентах
3 июня Папуашвили подписал закон об иностранных агентах, он вступил в силу. Для того чтобы новые нормы заработали, парламенту пришлось преодолевать вето президента Грузии Cаломе Зурабишвили. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе утверждал, что принятие законопроекта необходимо для сохранения суверенитета и безопасности.
Документ вызвал массовые протесты в республике. В США и Евросоюзе к закону также отнеслись негативно. Так, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что из-за закона об иноагентах Вашингтон введет визовые ограничения против Грузии.