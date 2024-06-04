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19:20, 4 июня 2024Бывший СССР

В Грузии решили бороться с пропагандой ЛГБТ. Там запретят гей-парады, однополые браки и операции по смене пола

В Грузии внесли на рассмотрение пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ
СюжетПротесты в США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и смене пола.

Правящая партия намерена внести соответствующие поправки в конституцию республики. Пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» состоит из одного основного одноименного документа и 18 вытекающих из него, которыми вносятся изменения в различные нормативные акты.

По словам Папуашвили, инициированные изменения в законодательство пользуются полной поддержкой общества.

Хочу подчеркнуть, что во время процесса всенародного рассмотрения мы увидели полную поддержку со стороны граждан, также проведенная 17 мая масштабная акция фактически была народным референдумом в поддержку этого закона

Шалва Папуашвили спикер парламента Грузии
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили

Кадр: GIZ / YouTube

В Грузии могут запретить гей-парады, однополые браки и операции по смене пола

Пакет законопроектов предполагает запрет на регистрацию однополых браков; усыновление несовершеннолетних детей лицами, изменившим пол или имеющими нетрадиционную ориентацию; указание в официальных документах пола, отличающегося от биологического; операций по смене пола.

В образовательных учреждениях будет запрещена пропаганда ЛГБТ и популяризация инцестов. «В частности, способствовать распространению такой информации, которая направлена на принадлежность человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста», — подчеркнул спикер парламента.

Офис объединения "Грузинская мечта -- Демократическая Грузия" в Тбилиси.

Офис объединения "Грузинская мечта -- Демократическая Грузия" в Тбилиси.

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Вещателям запретят показывать в эфире однополые сцены и рекламу подобного содержания.

Будет недопустимо распространение вещателем в своем эфире такой информации, которая касается принадлежности человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста

Шалва Папуашвили спикер парламента Грузии

Кроме того, поправки запрещают публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ, в компаниях нельзя будет оформлять трудовые соглашения, игнорирующие биологический пол сотрудников.

Законодательные поправки будут окончательно приняты осенью, отметил Папуашвили.

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В Грузии ранее вступил в силу закон об иноагентах

3 июня Папуашвили подписал закон об иностранных агентах, он вступил в силу. Для того чтобы новые нормы заработали, парламенту пришлось преодолевать вето президента Грузии Cаломе Зурабишвили. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе утверждал, что принятие законопроекта необходимо для сохранения суверенитета и безопасности.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Документ вызвал массовые протесты в республике. В США и Евросоюзе к закону также отнеслись негативно. Так, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что из-за закона об иноагентах Вашингтон введет визовые ограничения против Грузии.

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      Варвара Кошечкина
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