В Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола. Об этом на брифинге сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он уточнил, что сегодня правящее большинство выносит на рассмотрение пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», состоящий из одного основного одноименного документа и 18 вытекающих из него, которыми вносятся изменения в различные нормативные акты.

В апреле грузинский парламент утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ. До этого парламентская оппозиция выступила против подобного шага и отказалась от участия в работе над инициативой.