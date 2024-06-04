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11:30, 4 июня 2024Бывший СССР

В Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола. Об этом на брифинге сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он уточнил, что сегодня правящее большинство выносит на рассмотрение пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», состоящий из одного основного одноименного документа и 18 вытекающих из него, которыми вносятся изменения в различные нормативные акты.

В апреле грузинский парламент утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ. До этого парламентская оппозиция выступила против подобного шага и отказалась от участия в работе над инициативой.

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