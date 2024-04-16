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17:13, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии решили пересмотреть запрет на ЛГБТ-пропаганду

Парламент Грузии утвердил комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Парламент Грузии утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

В состав комиссии вошли секретарь правящей партии «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, а также депутаты от оппозиционных партий «За Грузию», «Европейские социалисты» и работники аппарата парламента.

В ближайшее время комиссия составит план работы и начнет обсуждение правок с жителями Грузии на встречах и митингах. После этого поправки обсудят в парламенте страны.

В начале марта грузинская оппозиция выступила против запрещения пропаганды ЛГБТ. Так, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили назвал эту идею глупостью и заявил об отрыве правящей партии от реальности.

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      Александр Курбатов
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