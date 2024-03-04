Оппозиция Грузии выступила против запрета ЛГБТ и участия в обсуждении закона

Инициатива правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) вызвало отрицательную реакцию грузинской оппозиции, сообщает издание «Sputnik Грузия».

«"Грузинская мечта" оторвалась от реальности и людей, поэтому делает такие глупости. Пусть пройдут по улице и посмотрят, в чем настоящая беда, в чем действительно нуждаются люди. И они не станут говорить на эти притянутые за уши несуществующие темы», — заявил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, добавив, что его партия не будет участвовать в работе над инициативой.

От участия в обсуждении инициативы отказалась парламентская партия «Лело для Грузии». По словам одного из лидеров общественной организации «Сила народа» Гурама Мачарашвили, оппозиция во время предвыборной кампании на парламентских выборах будет придерживаться риторики в защиту ЛГБТ-пропаганды.

Ранее Мачарашвили задался вопросом финансирования ЛГБТ в стране. Депутат возмутился ситуацией в связи с презентацией книги «Цвет неба, или Квир-история в грузинском искусстве», спонсорами которой, как заявляется, являются посольства Нидерландов и Швейцарии, а также Программа развития ООН.