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16:45, 27 февраля 2024Бывший СССР

Депутат Грузии задался вопросом финансирования ЛГБТ в стране

Грузинский депутат Мачарашвили задался вопросом финансирования ЛГБТ в стране

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузинский депутат и член общественного движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили задался вопросом финансирования ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в стране международными организациями и посольствами, его слова приводит издание Sputnik Грузия.

«Будет интересно увидеть позицию посольств и организаций и ответ на вопрос, почему они финансируют пропаганду ЛГБТ, когда им также известно, что эта пропаганда неприемлема по меньшей мере для 90% грузинского общества», — заявил политик.

Депутат возмутился ситуацией в связи с запланированной презентацией книги под названием «Цвет неба, или Квир-история в грузинском искусстве», спонсорами которой, как заявляется, являются посольства Нидерландов и Швейцарии, а также Программа развития ООН (ПРООН).

Мачарашвили считает, что Грузия имеет дело с дезинформацией, когда обществу говорят, что пропаганда ЛГБТ является естественным явлением: «Мы вновь имеем дело с дезинформацией, потому что организаторы презентации с радостью сообщают, что якобы в грузинском искусстве есть много примеров пропаганды ЛГБТ, что, конечно, не соответствует действительности».

Ранее лидер парламентского большинства страны Мамука Мдинарадзе заявил, что для властей Грузии неприемлема пропаганда ЛГБТ.

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      Валентин Карант
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