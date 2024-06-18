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12:29, 18 июня 2024Россия

В Москве приезжий избил мать девятерых детей

В Москве мужчина избил мать девятерых детей после конфликта на дороге

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мужчина избил мать девятерых детей. К этому привел конфликт на дороге, сообщает Telegram-канал «С.[еверный]Ч.[еловек] г. Москва».

Канал утверждает, что напавший на москвичку является приезжим. При этом сведений о том, является он мигрантом или уроженцем одного из южных регионов России, не приводится.

Все началось с того, что женщина не пропустила пытавшийся перестроиться из одного ряда в другой автомобиль. После этого водитель начал оскорблять россиянку, при этом он повредил ее машину.

Позже оказалось, что оба участника инцидента живут в одном доме. Снова встретившись с тем же мужчиной, горожанка пригрозила ему жалобой. После этого тот напал на нее. Москвичка сняла побои и написала заявление в полицию, как и хотела сделать изначально.

Ранее в Москве 72-летней пенсионерке сломали нос из-за замечания соседям. Женщина высказала им свое мнение по поводу разбросанного на лестничной клетке мусора. Вскоре на нее было совершено нападение.

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      Алан Босиков
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