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19:21, 18 июня 2024Мир

В НАТО заявили о скорой сделке по новому генсеку альянса

Столтенберг: в НАТО близки к решению по назначению Рютте на пост генсека альянса
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Chris Kleponis Pool / CNP / Globallookpress.com

На данный момент руководство НАТО близко по финальному решению, касающегося назначения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря альянса. Об этом сообщил действующий генсек западного оборонного блока Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Я убежден, что премьер-министр Голандии Рютте — очень сильный кандидат, чтобы стать моим преемником [на этой должности]», — заявил он.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября этого года. На его пост, помимо Рютте, претендует также президент Румынии Клаус Йоханнис.

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      Виктория Кондратьева
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