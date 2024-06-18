В НАТО заявили о скорой сделке по новому генсеку альянса

Столтенберг: в НАТО близки к решению по назначению Рютте на пост генсека альянса

На данный момент руководство НАТО близко по финальному решению, касающегося назначения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря альянса. Об этом сообщил действующий генсек западного оборонного блока Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Я убежден, что премьер-министр Голандии Рютте — очень сильный кандидат, чтобы стать моим преемником [на этой должности]», — заявил он.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября этого года. На его пост, помимо Рютте, претендует также президент Румынии Клаус Йоханнис.