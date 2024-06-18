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01:40, 18 июня 2024Бывший СССР

В Одессе произошел взрыв

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Globallookpress.com

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги произошел взрыв, об этом сообщил мэр украинского города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв», — написал он в 23:13 по московскому времени, без уточнения причин и места происшествия.

За две минуты до публикации Труханов предупредил о воздушной тревоге в Одесской области и призвал местных жителей находиться в укрытиях. Отбой тревоги был дан в 23:22 мск.

Как отмечает «Общественное», Воздушные силы Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

Также издание в 22:33 сообщало о повторном взрыве в Харькове. До этого серия взрывов произошла в украинском городе около 21:50, в регионе звучала воздушная тревога.

Ранее в Киеве в ночь на 12 июня прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы произошли в Одессе.

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      Марина Совина
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