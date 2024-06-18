В России подсчитали яйца

Росстат: запасы яиц у российских сельхозпредприятий составили 335,2 млн штук

По состоянию на конец мая 2024 года, запасы яиц у российских сельскохозяйственных организаций составили в общей сложности 335,2 миллиона штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты аналитиков Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Отмечается, что достигнутый в конце весны результат оказался на 1,9 процента меньше в сравнении с тем же периодом 2023 года. Тогда резервы яиц в стране оценивались в 341,9 миллиона штук. Таким образом, за 12 месяцев запасы этой продукции в России снизились на 6,7 миллиона единиц.

В то же время реализация яиц по итогам мая сократилась на 4,7 процента и опустилась до отметки в 2,77 миллиарда штук, хотя год назад находилась на уровне в 2,91 миллиарда. За первые пять месяцев 2024 года продажи яиц в стране снизились на 3,7 процента, с 14,4 до 13,8 миллиарда единиц.

Ключевыми иностранными поставщиками яиц на российский рынок являются Белоруссия, Турция и Азербайджан. С начала января по 16 июня первая отправила в Россию в общей сложности 332,6 миллиона куриных яиц, вторая — 35,2 миллиона, а третий — 47,7 миллиона. Суммарно из соседних стран было импортировано 415,5 миллиона яиц, резюмировали в Россельхознадзоре.