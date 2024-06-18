В российском городе допустили грубую ошибку в названии улицы

В Краснодаре появилась «улица Космонафта Гагарина»

На фасаде одного из домов в Краснодаре появилась табличка с названием улицы, в котором допустили грубую ошибку. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

На табличке написано: «Улица им. Космонафта Гагарина». Ее повесили после завершения капитального ремонта. Жильцы дома признались, что не сразу заметили ошибку.

Таблички должны украшать дом с трех сторон, однако рабочие успели прикрепить только одну. По данным издания, на остальных двух допущена та же ошибка.

Ранее в Подмосковье заметили дорожный знак, направляющий к несуществующему «Щелкинскому» шоссе. Указатель появился на федеральной трассе М8 «Холмогоры» Ярославского шоссе, на нем подразумевалась надпись «Щелковское шоссе».