Фото Кристины Асмус в халате раскритиковали в сети

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в халате и была раскритикована в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда фильма «Текст» разместила снимок, на котором предстала в белом банном халате у бассейна. При этом в руках знаменитость держала откусанное яблоко. Кроме того, актриса отказалась от косметики на лице.

Пользователи сети оценили внешность Асмус в комментариях под постом. «Не очень удачные фото», «Все страшнее и грубее, все более отталкивающе», «Какой неудачный образ. Жалкие попытки быть "необычной". Печально», «Лет 15 добавилось с этими седыми волосами», «Как мальчик», — высказались они.

В мае стилист оценил новый имидж Кристины Асмус фразой «напилась и подстриглась сама». Дизайнер по прическам, визажист, стилист певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс предположил, что, вероятно, Асмус не учла, насколько гармонично будет смотреться ее прическа.