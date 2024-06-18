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04:15, 18 июня 2024Наука и техника

В США оценили сроки получения армией США гиперзвукового оружия

Bloomberg: армия США получит первое гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года

Фото: Pixabay

Армия США получит первое гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года, такую оценку дает агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный доклад о вооружениях Пентагона.

Отмечается, что Соединенные Штаты испытывают затруднения с постановкой на вооружение гиперзвуковых ракет из-за сложностей с его интеграцией.

Агентство уточнило, что первая партия из восьми новых ракет окажется в армии не ранее 2025 финансового года, который начнется с 1 октября. На данный момент гиперзвуковое оружие не прошло необходимые испытания.

«Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией», — говорится в публикации.

Агентство со ссылкой на военных США пишет, что Пентагон находится «на пути к выполнению необходимых корректирующих действий» после неудачных испытаний в прошлом. Если же в ходе тестовых запусков обнаружатся новые проблемы, поставки ракет и ввод в строй первой оперативной системы могут быть вновь отложены.

В начале июня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытание прошло на базе Ванденберг Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в штате Калифорния.

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      Марина Совина
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