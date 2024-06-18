Аналитик Меркурис: большинство мобилизованных украинцев не желают воевать

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала о нежелании мобилизованных украинцев принимать участие в боевых действиях.

«Я видел сегодня доклад о том, что большинство мобилизованных проходят подготовку за шесть недель, а иногда она намного меньше даже этого. Большинство из них, очевидно, люди, которые не хотят воевать, они уже не такие надежные солдаты», — заявил Меркурис.

Эксперт заявил об отсутствии сомнений «в том, что мобилизовали тысячи людей». По словам Меркуриса, положение украинских войск на фронте продолжает ухудшаться, в то время как их потери остаются высокими.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина может привести к потере Киева.